İstanbul'da kadına atılan dayağı vatandaş karşılıksız bırakmadı

İstanbul Ümraniye'de alış veriş yapan çift arasında çıkan tartışma sonrası telefonla konuşan kişi kadının saçını çekerek tokat atmaya başladı.

Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş duruma kayıtsız kalamayarak, olaya müdahale etmek istedi

"O BENİM KARIM"

Kadını tokatlayan vatandaş 'o benim karım' diyerek kendini savunmmaya kalkında sinirlenen şahış kadının kocasını yumruklamaya başladı.

KADIN DAYAK YEDİĞİ ADAMDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.

Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.