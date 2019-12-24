İstanbul'da kadına atılan dayağı vatandaş karşılıksız bırakmadı
İstanbul Ümraniye'de bir elinde telefon diğer eliyle kız arkadaşını tokatlayan kişiyi vatandaş karşılıksız bırakmadı. 'O benim karım' diyerek kendini savunmaya çalışan kişiyi vatandaş dinlemedi.
İstanbul Ümraniye'de alış veriş yapan çift arasında çıkan tartışma sonrası telefonla konuşan kişi kadının saçını çekerek tokat atmaya başladı.
Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş duruma kayıtsız kalamayarak, olaya müdahale etmek istedi
"O BENİM KARIM"
Kadını tokatlayan vatandaş 'o benim karım' diyerek kendini savunmmaya kalkında sinirlenen şahış kadının kocasını yumruklamaya başladı.
KADIN DAYAK YEDİĞİ ADAMDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.
Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tutuklanınca pişman oldu: Tüm mağdurlardan özür dilerim
- Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
- Denizli'de 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 8 farklı hayvan fosili tespit edildi
- Olay yeri Gaziantep! Polis yanan araçtan sürücüyü çekerek böyle kurtardı
- İstanbul'da kadına atılan dayağı vatandaş karşılıksız bırakmadı