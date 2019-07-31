İstanbul'da kaçak yollarla üretilen 3 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da bir binadan gelen kötü koku nedeniyle rahatsız olan çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Çevrede inceleme yapan ekipler, depo olarak kullanılan söz konusu adreste kaçak nargile tütünü üretildiğini tespit etti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, depoya operasyon düzenledi.

Aramada, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 3 ton kaçak nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, 1'i Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA