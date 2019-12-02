İstanbul'da İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Sayid Abdilharababad'dan haber alınamaması ve yaklaşık bir ay önce Aksaray Küçük Langa Caddesi'ndeki iki katlı binada kiraladığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren polisler Abdilharababad'ın hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.

Sağlık ekipleri, Abdilharababad'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgedeki incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

(AA)