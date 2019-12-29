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29 Aralık 2019 Pazar 09:38:01 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 10:17:40

İstanbul'da içkili trafik canavarının çarptığı araç 150 metre sürüklendi

İstanbul Fatih ilçesinde içkili sürücünün kontrolü kaybederek arkadan çarptığı araç 150 metre sürüklendikten sonra durabildi. İçkili trafik canavarının aracı park halindeki otobüse de zarar verdi. Kazada bir kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yabancı uyruklu Muhammed Haşim N'nin kullandığı 34 RY 4064 plakalı otomobil, Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde Aydın Yıldız yönetimindeki 34 ZF 3874 plakalı otomobile arkadan çarptı.,

Haşim N'nin aracı yol kenarında park halindeki otobüse de zarar verirken, Yıldız, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra aracını durdurabildi.

Kazada Haşim N'nin aracında bulunan kadın hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan polis ekipleri kazanın ardından yaptığı incelemede Haşim N'nin alkollü olduğunu belirlerken araçtaki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü.

AA

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