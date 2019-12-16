İstanbul'da her sabah aynı manzara... Hırsızların yeni hedefi

  • Bist 100
    110482
  • Dolar
    5,8498
  • Euro
    6,5105
  • Altın
    277,2450
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü? Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü?
Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor
Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı
Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde
9 kırmızı kartlı maç tatil edildi 9 kırmızı kartlı maç tatil edildi
Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında?
Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor
Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı
Sivasspor zirveyi sevdi Sivasspor zirveyi sevdi
Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor
Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor
Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi
Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır?
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma
2020'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için üçüncü toplantı yarın yapılacak 2020'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için üçüncü toplantı yarın yapılacak
Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi
Adana'da açık cezaevine geçince firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı Adana'da açık cezaevine geçince firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı
2. yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi son gelişmeler haberimizde 2. yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi son gelişmeler haberimizde
Polis 48 kişilik sigorta çetesini araba tamircisi gibi davranarak yakaladı Polis 48 kişilik sigorta çetesini araba tamircisi gibi davranarak yakaladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da fazla verdi
2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödemeleri ne zaman? 2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödemeleri ne zaman?
Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:06:51 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:09:07

İstanbul'da her sabah aynı manzara... Hırsızların yeni hedefi

İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farklar değerinden oldukça fiyata satılıyor.

İstanbul'da son zamanlarda hırsızların yeni hedefi, otomobillerin piyasa değeri yüksek farlar. Saniyeler içinde farları söken motosikletli hırsızlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Özellikle belli bir marka ve model otomobile sahip olan vatandaşlar, sabah kalkıp araçlarının başına geldiklerinde arabalarındaki farların yerinde olmadığını görüyor. Hırsızların, piyasa değeri oldukça yüksek olan bu parçaları kolayca ve birkaç saniye içinde yerinden çıkartıp çalması ise şaşkınlık yaratıyor.

SON ZAMANLARDA FAR HIRSIZLIĞI İLE İLGİLİ ÇOK İŞLEM GELDİ

Farların saniyeler içinde, nasıl bu kadar çabuk çıkartılıp çalınabildiğini açıklayan bir otomobil servisinin Hasar Danışmanı Burak Salur, "Piyasada son zamanlarda bize de far hırsızlığı ile ilgili çok işlem geldi. Far hırsızlıkları şu nedenlerden dolayı arttı; farların maliyetinin çok yüksek olması ve aracın ön tarafının aksamının çok fazla plastik olması. Normalde farların sökülmesi için tamponların araç üzerinden sökülerek, bağlantı noktalarından cıvataların sökülerek dışarıya alınması gerekiyor.  Araçların üzerinde plastik aksam çok olduğu için tamponları kenarlarından tutup farı çekmek suretiyle kulaklarını kopartıp, tamponları açarak, plastik ayaklarla bağlı olan farları, kastırma ya da çekmek yoluyla bu ayakları kırıp dışarıya alıyorlar" şeklinde konuştu.

HASARI 30 BİN LİRAYI BULAN ARAÇLAR VAR

Farların maliyeti çok yüksek parçalar olduğunu, bu nedenle piyasada da rağbet gördüğü için hırsızlık olaylarının arttığını vurgulayan Salur, “Aracına göre değişiyor fakat 8-10 bin lira civarında tek far maliyeti olan araçlar var. Genellikle bize başvuran hırsızlık olayları da bu markalar üzerinden geliyor. Bu tür durumlarda insanlar aracını yaptırmak istediğinde yaklaşık 20-25 bin lira gibi kendi araçlarında sadece far ve tampon hasarlarından doğan maliyetler ve hasar kayıtları oluşmaya başladı. Aracın tabii ki değenini de düşürüyor. Satmaya kalktıklarında tramer kaydı bulunduğu için bir pazarlık söz konusu oluyor. Dediğim gibi, maliyet olarak yüksek olduğu için karşılaşılan rakamlar aracın markasına göre 20-25-30 bin lirayı buluyor" dedi.

“20-25 SANİYEDE FARLARI SÖKÜP GÖTÜRÜYORLAR"

Yaşadığı mahallede kendisininkiyle birlikte 4 aracın daha farlarının aynı gün çalındığını söyleyen far hırsızlığı mağduru Mertkan Kostan ise, "Bunun da sebebi ikinci el far parçalarının pahalı olması. Ben de mağdurum. 10 bin lira hasarım var, kaskodan karşılanacak. O yüzden buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Kaskoda da bir artış yaşanıyor, aracın da değeri düşüyor. O yüzden araçları otoparklara çekmek zorunda kalıyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok, otoparklara çekeceğiz. Sokakta 20 saniyede farları çalıyorlar. Motorla geliyorlar, iki kişi, 20-25 saniyede farları söküp götürüyorlar. Kasklı geliyorlar, plakaları da olmuyor, bir şekilde peşine düşülmüyor" ifadelerini kullandı.

GENELLİKLE AYNI MARKA VE MODEL ARAÇLARIN FARLARI ÇALINIYOR

Genellikle aynı marka ve model araçların farlarının daha çok çalındığını dile getiren Kostan, “Aynı marka aynı modellerden farlar çalınıyor. Benim arabam aslında o çok çalınan modelden değildi ama benim bile 9-10 bin lira hasarım var. O çok çalınan modellerin hasarları 25-30 bin liraya kadar varabiliyor. Lüks araçların 40 bin liraya kadar varabiliyor. Daha dün akşam Florya'da iki tane lüks aracın farları çalındı. Etiler, Florya, Kağıthane ve Beylikdüzü bölgelerinde şu anda çok fazla far hırsızlığı oluyor" şeklinde konuştu.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ