26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:33:49 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:34:24
İstanbul'da hastane bahçesinde yangın paniği
Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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