İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şampiyona dolaysıyla yarın 07.00-15.00 saatleri ile 4 Ağustos'ta 07.00-13.00 saatleri arasında alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi

Açıklamada, kapatılacak yollar Çetin Emeç Bulvarı Pendik istikameti tek yön (Piri Reis Caddesi kavşağından Kartal istikameti Şehit Tamer Kılıç Sokak kavşağına kadar) olarak belirtildi.

Açıklamada, alternatif yollar ise Piri Reis Caddesi, Maltepe-Bağdat Caddesi, Kartal-Üsküdar Caddesi ve D-100 kara yolu olarak duyuruldu.

(AA)