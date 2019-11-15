İstanbul'da ev yangını

Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Öte yandan yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

(AA)