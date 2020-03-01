01 Mart 2020 Pazar 11:36:48 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 11:43:45
İstanbul'da ev yandı: Bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un Silivri ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fener Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında Celaleddin Onat hayatını kaybetti.
Onat'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.
AA