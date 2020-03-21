21 Mart 2020 Cumartesi 17:44:09 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:49:33
İstanbul'da "ev kal" çağrısı kısmen etkili oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı İstanbul'da kısmen etkili oldu.
Bazı İstanbullular, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak evde kalırken, bazı vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkmayı tercih etti. Dışarı çıkan vatandaşların hareketlilik oluşturduğu ilçelerden biri de Üsküdar oldu. Salacak sahilinde yürüyüş yapan, balık tutan ve bisiklete binen vatandaşların bir kısmı maske taktı.
AA
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