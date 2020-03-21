Bazı İstanbullular, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak evde kalırken, bazı vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkmayı tercih etti. Dışarı çıkan vatandaşların hareketlilik oluşturduğu ilçelerden biri de Üsküdar oldu. Salacak sahilinde yürüyüş yapan, balık tutan ve bisiklete binen vatandaşların bir kısmı maske taktı.

AA