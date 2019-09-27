İstanbul'da deprem sırasında tehlike geçmeden geri dönüp sigara paketini aldı!

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından kameralara yansıyan görüntüler paylaşıma girdi.

Depremin korkusunu yaşayanlar da oldu, aldırış etmeyenler de.

Derlenen görüntülerde; yaşlı bir amcanın kaçışı, radyocunun deprem anındaki tepkisi, ayağı alçıda olan kişinin bir anda hızla binadan kaçışı var.

Bir başka görüntüde ise; deprem nedeniyle çıkan kişinin, sigara paketini almak için geri geldiği görülüyor.

(Ensonhaber)