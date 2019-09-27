27 Eylül 2019 Cuma 15:14:37 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 15:42:45
İstanbul'da deprem sırasında tehlike geçmeden geri dönüp sigara paketini aldı!
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından kameralara yansıyan görüntüler paylaşıma girdi. İçlerinden en ilginci ise deprem anında dışarı kaçtıktan sonra tehlike geçmeden sigara paketini almak için tekrar geri gelen vatandaş oldu.
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından kameralara yansıyan görüntüler paylaşıma girdi.
Depremin korkusunu yaşayanlar da oldu, aldırış etmeyenler de.
Derlenen görüntülerde; yaşlı bir amcanın kaçışı, radyocunun deprem anındaki tepkisi, ayağı alçıda olan kişinin bir anda hızla binadan kaçışı var.
Bir başka görüntüde ise; deprem nedeniyle çıkan kişinin, sigara paketini almak için geri geldiği görülüyor.
(Ensonhaber)
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