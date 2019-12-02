02 Aralık 2019 Pazartesi 09:00:47 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:18:52
İstanbul'da denizde yaşlı bir adamın cesedi bulundu
İstanbul'un Pendik ilçesinde balıkçılar denizde bir erkek cesedi fark etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polisler, cesedin 80 yaşındaki Kadir Öztürk'e ait olduğunu belirledi.
Pendik sahilindeki İDO iskelesinin yanında bulunan balıkçı barınağına teknelerini yanaştıran balıkçılar, denizde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi.
Polis ve sağlık ekipleri, Kadir Öztürk'e (80) ait olduğu belirlenen cesedi balıkçıların da yardımıyla kıyıya çıkardı.
Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA
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