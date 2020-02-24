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24 Şubat 2020 Pazartesi 12:13:13 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:34:22

İstanbul'da bir lisede skandal! Müdür odasında kızıyla tartışan öğrenciyi yumrukladı

İstanbul'da bir lisede korkunç bir darp olayı yaşandı. Kızı ile tartışan erkek öğrenciyi okul müdürünün odasında yumruklayan kişi kameraya yansıdı.

Olay, Arnavutköy'deki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre lise son sınıf öğrencileri arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası bir kız öğrenci yaşadığı tartışmayı babasına anlattı. Kızına küfredildiğini öne süren baba, okula gelerek okul müdürü ile görüşmek istedi. Her iki öğrenci hakkında da disiplin soruşturması başlatan okul müdürünün odasında konu ile ilgili bilgi alan baba, kızı ile tartıştığı iddia edilen 17 yaşındaki erkek öğrenciye bir anda saldırdı. Yumruklu saldırı sonucu neye uğradığını şaşıran öğrenciyi, velinin elinden okul müdürü güçlükle kurtarabildi. Tüm bu yaşananlar ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yumruklu saldırı sonucu burnundan yaralanan öğrencinin annesi Selda Turan okula çağrıldı. Oğlunun bir veli tarafından darp edildiğini öğrenen anne Selda Turan okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde adeta şok yaşadı. Oğlunun savunmasız olduğunu ve okul müdürünün sorduğu sorulara cevap verirken bir anda kız öğrenci velisi tarafından saldırıya uğradığını söyleyen anne Selda Turan avukatı aracılığıyla okul müdürünün odasındaki güvenlik kamerası görüntülerini alarak emniyete gitti ve oğlunu darp eden veliden şikayetçi oldu.

MÜDÜR ODASINDA DARP 

Oğlunun lise son sınıfta okuduğunu söyleyen veli Selda Turan, "Okulda öğrenciler arasında tartışmalar yaşanabilir, ancak oğlum küfür etmediğini söylüyor. Kız öğrencinin velisi okula geldiğinde müdürün odasına giriyor. Müdürle konuşurken oğlumu da yanlarına çağırıyorlar. Oğlum o sırada durumu anlatmaya, arkadaşına küfretmediğini izah etmeye çalışırken kız öğrencinin velisi bir anda ayağa kalkarak oğluma saldırıyor. Oğlumun burnuna yumruk atıyor. Okul müdürü araya girmese oğluma daha büyük zarar verebilirdi. Tüm bu olanlar ise müdür beyin odasındaki kameralar tarafından zaten kaydediliyor" dedi.

SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİSİ NE OLACAK

Tüm bu yaşananlardan dolayı oğlunun psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Selda Turan, "Lise son sınıf öğrencisi bunlar. Birkaç ay sonra üniversite sınavına girecekler. Bu durum onları oldukça olumsuz etkiledi. Biz bu yaşananların ardından okuldaki soruşturmanın bitmesini bekledik. Daha sonra da savcılığa giderek şikayetçi olduk" dedi.

AMELİYATLI BURNU KIRILDI

Oğlunun birkaç ay evvel burun ameliyatı olduğunu da söyleyen Turan, "Ameliyatlı olan burnuna darbe alınca burnu yeniden kırıldı. İkinci bir ameliyat ise oldukça zor gözüküyor. Nasıl olacak bilemiyoruz" dedi.

DHA

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