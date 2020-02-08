İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı İstanbul'un birçok ilçesinde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde yağmaya başlayan kar ilerleyen saatlerde İstanbul genelini etkisi altına aldı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçelerde kartpostallık görüntüler oluştu.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ
Hafta sonunda ülke genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altında seyredecek olan hava sıcaklarının hafta başında batı bölgelerden başlayarak artacağı mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
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