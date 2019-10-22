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22 Ekim 2019 Salı 11:50:39 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 11:54:06

İstanbul'da başlarından vurulmuş halde bulundular! Evde bulunan sır mektup polisleri şoke etti!

İstanbul’da telefon bayisi sahibi 42 yaşındaki Aytaç Durak ile özel bir havayolu şirketinde yer hizmetlerinde çalışan eşi Özden Durak’ın yaşadıkları evde başlarından vurulmuş halde cesetleri bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre evde, İntihar etmeyi birlikte düşündük, birlikte karar aldık. notu bulundu. Polis, yanında tabanca bulunan Aytaç Durak’ın eşini vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.

İstanbul Pendik'te yaşanan son dakika olayı kan dondurdu. İstanbul'da bir telefon bayisi sahibi olan 42 yaşındaki Aytaç Durak ile özel bir hava yolu şirketinin yer hizmetlerinde görev alan eşi Özden Durak evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundular. 2 yıl önce dünya evine giren çiftin ölümünün ardından ise evde akıl almaz bir not bulundu. Olayın fark edilmesi ise yakınların çifte ulaşamamaları ile gerçekleşti. Yakınları çifte ulaşamayınca polisi arayarak haber verdiler. Polis ekipleri kapıyı kırarak evden içeri girince şoke eden manzara ile karşılaştılar. İşte son dakika haberinin detaylarını sizler için hazırladık…

PENDİK'TE BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR! KAN DONDURAN NOT

Aytaç Durak, Pendik'te telefon bayisi sahibiydi. 2 yıl önce Özlem Durak ile evlenmişti. Yakınları çifte ulaşamayınca polisi aradı. Polis eve giderek kapıyı kırarak içeri girdi. Polis eve girdiğinde Aytaç ve Özden Durak'ın cesetleriyle karşılaştı. Başından vurulmuş olarak bulunan çiftin yanında bir not bulundu.

BİRLİKTE KARAR ALDIK

Notta, "İntihar etmeyi birlikte düşündük, birlikte karar aldık." yazıyordu.

Not ve Aytaç Durak'ın yanında bulunan tabanca incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Polis, Aytaç Durak'ın eşini vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İddiaya göre, Aytaç Durak'ın son zamanlarda işleri iyi gitmiyordu ve iflasın eşiğine gelmişti. Bu nedenle bunalıma girmişti. Olayın bu nedenle yaşandığı öne sürülürken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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