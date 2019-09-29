İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde büyük panik yaratmıştı. Bu deprem sonrası artçılar devam ediyor. Artçı deprem sayısı 300'ü geçti.



Öte yandan bu sabah saat 09.10'da Marmara Denizi Yalova yakınlarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.