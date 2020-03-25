Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'da 24 aile hekiminin koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberlerine yalanlama

İstanbul'da 24 aile hekminin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı yönündeki haberler gündeme gelmişti. Sağlık Bakanlığı bu durumun doğru olmadığını bildirdi. Bakanlıktan alınan son bilgilere göre, 2 aile hekiminin koronavirüs test sonuçlarının beklendiği 24 aile hekimi ve hemşirenin test sonuçlarının pozitif çıktığı haberi doğruyu yansıtmadığı bildirildi.