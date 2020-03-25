25 Mart 2020 Çarşamba 17:23:29 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:27:24
Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'da 24 aile hekiminin koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberlerine yalanlama
İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiği yönündeki haberleri Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, sadece 2 aile hekiminin test sonucunun beklendiği bildirildi.
İstanbul'da 24 aile hekminin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı yönündeki haberler gündeme gelmişti. Sağlık Bakanlığı bu durumun doğru olmadığını bildirdi. Bakanlıktan alınan son bilgilere göre, 2 aile hekiminin koronavirüs test sonuçlarının beklendiği 24 aile hekimi ve hemşirenin test sonuçlarının pozitif çıktığı haberi doğruyu yansıtmadığı bildirildi.