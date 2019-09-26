İstanbul yine sallandı! Deprem üstüne deprem

İstanbul'da yaşanan son depremlerden sonra yeni sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Marmara Denizi Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem saat 10.32'de yerin 7,78 kilometre altında gerçekleşti.

İstanbul 24 Eylül'de 4,6 ile sallanmış, Marmara Denizi'nde en büyüğü 3,4 şiddetinde 15 artçı sarsıntı da meydana gelmişti.

İSTANBUL GECE BOYU SALLANMAYA DEVAM ETTİ

İstanbul'da dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da gece boyunca devam etti. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin ardından İstanbul ve Marmara Denizi'nde büyüklüğü 1.6 ile 3.1 arasında değişen 26 artçı sarsıntı meydana geldi.

İSTANBUL'DA OLAN DEPREM BÖLGE İÇİN OLAĞAN DIŞI BİR DEPREM DEĞİLDİR

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği akademisyenlerinden Prof. Dr. Fadime Sertçelik, dün İstanbul’da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalar yaptı. Sertçelik, yaşanan depremin, beklenen İstanbul depreminin habercisi olmadığını söyledi. Yaşanan depremin küçük olarak değerlendiren bir deprem olduğunu kaydeden Serçelik, “Biz dün hazırlıklarımızı sürdürürken saat 11.00 civarında Silivri açıklarında 20 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu bizler için küçük olarak değerlendirebileceğimiz bir ölçüdeydi, ama halkta büyük bir tedirginlik olmasına ve gündemimizin değişmesine neden oldu. Ancak bugün baktığımızda gündem tekrar değişti. Çünkü biz millet olarak acımızı da hüznümüzü de çok kısa yaşayan bir milletiz. Bu deprem konusunda da çalışmalar yapılıyor, bir şeyler söyleniyor. Biz deprem olduğunda depremi aklımıza getiriyoruz ama ondan sonra çok çabuk unutuyoruz. Ne deprem için hayatımızı düzenliyoruz ne de deprem için evlerimizi sağlamlaştırıyoruz. Aldığımız eğitimleri zorla almışcasına uygulamaya sokamıyoruz” dedi.