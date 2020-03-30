İmamoğlu tedbir almadı! Hayata geçirilen uygulamalara rağmen metrolar tıklım tıklım dolu

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle, daha önceden alınan tedbirler sıkılaştırılarak, salgının önü alınmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda insanlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapılırken, bir yandan da toplu ulaşımda da bir dizi tedbir alındı.

Yurt genelinde alınan tedbirlerin yanında, yerel yönetimler seviyesinde de uygulamalar hayata geçiyor.

İstanbulda da, taksiden minibüse, deniz ulaşımından raylı sistemlere kadar birçok yeni uygulamaya geçildi.

YENİKAPI-KİRAZLI HATTINDA YOĞUNLUK

Bu kapsamda sınırlamalar ve sefer sayılarında değişiklikler yapıldı.

Hayata geçirilen uygulamalara rağmen, İstanbul'da önemli bir ulaşım aracı olan Yenikapı - Kirazlı metro hattında yoğunluk yaşandı.

Deyim yerindeyse, tıka basa dolu hat, istasyonda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EnsonHaber