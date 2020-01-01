  • Bist 100
    114425
  • Dolar
    5,9493
  • Euro
    6,6722
  • Altın
    290,9710
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul yeni yıla 'ışıl ışıl' girdi İstanbul yeni yıla 'ışıl ışıl' girdi
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
2020'de kaç gün tatil var? İşte 2020 yılının resmi tatil günleri 2020'de kaç gün tatil var? İşte 2020 yılının resmi tatil günleri
2019'a damga vuran magazin olayları 2019'a damga vuran magazin olayları
Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşıladı Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşıladı
Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi için geri sayım başladı! Heyecan dorukta Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi için geri sayım başladı! Heyecan dorukta
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi için geri sayım başladı! Heyecan dorukta Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi için geri sayım başladı! Heyecan dorukta
Süre doldu 70 milyon lira Hazine'ye kaldı! Talihsiz talihli Süre doldu 70 milyon lira Hazine'ye kaldı! Talihsiz talihli
Sınır tanımayan evlat sevgisi Sınır tanımayan evlat sevgisi
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemeye devam edecek Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemeye devam edecek
İstanbul'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı İstanbul'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı
2020'de burçları neler bekliyor? 2020'de burçları neler bekliyor?
Gripten korunmak için paketli gıda tüketmeyin Gripten korunmak için paketli gıda tüketmeyin
Türkiye'den önemli Doğu Akdeniz adımı! Çalışmalar başlıyor Türkiye'den önemli Doğu Akdeniz adımı! Çalışmalar başlıyor
Kan donduran olayda flaş gelişme! Kızları, damadı ve gelini tutuklandı Kan donduran olayda flaş gelişme! Kızları, damadı ve gelini tutuklandı
Meriç Aral kimdir, kaç yaşında? Meriç Aral O Ses Türkiye performansı haberimizde Meriç Aral kimdir, kaç yaşında? Meriç Aral O Ses Türkiye performansı haberimizde
Tuvana Türkay kaç yaşında, kimdir? Tuvana Türkay O Ses Türkiye performansı haberimizde Tuvana Türkay kaç yaşında, kimdir? Tuvana Türkay O Ses Türkiye performansı haberimizde
Türk Askeri Libya'da neden önemli? Başkan Erdoğan 'icabet edeceğiz' demişti... Türk Askeri Libya'da neden önemli? Başkan Erdoğan 'icabet edeceğiz' demişti...
Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu
Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar ve Gupse Özay O Ses Türkiye performansı izle Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar ve Gupse Özay O Ses Türkiye performansı izle
2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte sıralı tam liste 2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte sıralı tam liste
2020 Milli piyango sonuçları: Amorti numaraları ne? Milli Piyango büyük ikramiye numaraları ne? 2020 Milli piyango sonuçları: Amorti numaraları ne? Milli Piyango büyük ikramiye numaraları ne?
Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ocak 2020 Çarşamba 00:52:06 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 00:53:10

İstanbul yeni yıla 'ışıl ışıl' girdi

Yeni yıl dolayısıyla Ortaköy'de düzenlenen etkinlikte gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterileri, güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı.

Yeni yıl dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaş ve turistler, akşam saatlerinden itibaren alana geldi.

Polis ekipleri, meydanın iki girişinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, ekipler tarafından arandıktan sonra alana alındı.

Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe katılanlar, deniz yüzeyine kurulan platformdan yapılan havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ