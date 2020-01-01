İstanbul yeni yıl kutlamaları muhteşem görüntülere sahne oldu

Bütün dünyada olduğu gibi İstanbul'da da yeni yıl coşkuyla karşılandı. İstanbul'da eğlencenin merkezi Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Nişantaşı gibi belli başlı merkezlerdi.



BOĞAZDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Yeni yıla boğazda girmek isteyenlerin ise Ortaköy'e yoğun ilgisi vardı. Bu ilginin sebeplerinden biri de Ortaköy açıklarında yapılan havai fişek gösterisiydi.







