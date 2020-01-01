01 Ocak 2020 Çarşamba 10:18:07 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 10:21:51
İstanbul yeni yıl kutlamaları muhteşem görüntülere sahne oldu
Yeni yıl dünya geleninde coşkuyla karşılanırken İstanbul'da da renkli görüntüler vardı. Yeni yılı boğazda karşılayan İstanbullular, havai fişek gösterisiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.
Bütün dünyada olduğu gibi İstanbul'da da yeni yıl coşkuyla karşılandı. İstanbul'da eğlencenin merkezi Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Nişantaşı gibi belli başlı merkezlerdi.
BOĞAZDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
Yeni yıla boğazda girmek isteyenlerin ise Ortaköy'e yoğun ilgisi vardı. Bu ilginin sebeplerinden biri de Ortaköy açıklarında yapılan havai fişek gösterisiydi.
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