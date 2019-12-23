23 Aralık 2019 Pazartesi 15:04:24 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:09:36
İstanbul Tuzla'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı
İstanbul Tuzla'da bir gemide yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Geminin ambar bölümünde tadilat sırasında çıktığı belirtilen yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
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