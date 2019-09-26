26 Eylül 2019 Perşembe 12:43:09 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:23:17
İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısında yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR
AA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İstanbul'da telefon hatları çöktü
- Son Dakika: İstanbul'da korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6 olarak açıkladı
- Erzurum'da inanılmaz taciz... Komşu kadını merdivende sıkıştırıp dudağından öptü
- 'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin'den haber var: Kendini eğitime adadı
- Tırtıllar kayın ormanını kuruttu: Yetkililer çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor