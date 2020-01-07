İstanbul trafiğinde yoğunluk

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da dün gündüz saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına gece boyu devam etti. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ve sürücüler etkisini sürdüren fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

TRAFİK YÜZDE 70'LERDE

Yağış nedeniyle işe gitmek isteyen sürücüler de zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu oluştu. Saat 8.40 itibarıyla yoğunluk haritasında trafik yüzde 70'lere geldi.