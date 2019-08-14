  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5957
  • Euro
    6,2349
  • Altın
    263,6050
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Torunun torununu ile bayramlaşma mutluluğunu yaşadı Torunun torununu ile bayramlaşma mutluluğunu yaşadı
Merkel'den Hong Kong'daki protestolarla ilgili açıklama Merkel'den Hong Kong'daki protestolarla ilgili açıklama
İstanbul Tarlabaşı'nda beynelmilel bayram buluşması gerçekleşti İstanbul Tarlabaşı'nda beynelmilel bayram buluşması gerçekleşti
New York'ta cinsel istismar mağdurları Katolik Kilisesine dava açtı New York'ta cinsel istismar mağdurları Katolik Kilisesine dava açtı
Bayramda trafik kazalarının bilançosu belli oldu: 52 ölü, 427 yaralı Bayramda trafik kazalarının bilançosu belli oldu: 52 ölü, 427 yaralı
Bakan Soylu Bolu'da trafik denetimine katıldı Bakan Soylu Bolu'da trafik denetimine katıldı
Suriyeli muhalifler İdlib'de Esed rejimine ait bir savaş uçağı düşürdü Suriyeli muhalifler İdlib'de Esed rejimine ait bir savaş uçağı düşürdü
Galatasaray'dan KAP'a açıklama: Görüşmeler başladı Galatasaray'dan KAP'a açıklama: Görüşmeler başladı
Doğu Anadolu'da 6 il için yüksek sıcaklık uyarısı Doğu Anadolu'da 6 il için yüksek sıcaklık uyarısı
Kastamonu'da acı olay! Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu Kastamonu'da acı olay! Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu
Muğla Milas'da orman yangını söndürüldü Muğla Milas'da orman yangını söndürüldü
Karaman'daki kamyonet kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Karaman'daki kamyonet kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz
Gürcistan'dan Rusya'ya "yapay bariyer" tepkisi Gürcistan'dan Rusya'ya "yapay bariyer" tepkisi
Bodrum'da matbaada çıkan yangın söndürüldü Bodrum'da matbaada çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman Kahta'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı Adıyaman Kahta'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Ünlü damat Uğur Doğan adayı intihar etti Ünlü damat Uğur Doğan adayı intihar etti
Emiliano Sala'nın ölmeden önce karbonmonoksit gazına maruz kaldığı ortaya çıktı Emiliano Sala'nın ölmeden önce karbonmonoksit gazına maruz kaldığı ortaya çıktı
Damat adayı Uğur Doğan veda videosu yayınlayıp canına kıydı Damat adayı Uğur Doğan veda videosu yayınlayıp canına kıydı
Guatemala'nın yeni liderinden ABD'ye: Güvenli üçüncü ülke anlaşması yürümeyecek Guatemala'nın yeni liderinden ABD'ye: Güvenli üçüncü ülke anlaşması yürümeyecek
Başkan Erdoğan'dan Enzonezyalı mevkidaşına bayram tebriği telefonu Başkan Erdoğan'dan Enzonezyalı mevkidaşına bayram tebriği telefonu
AK Partili gençlerden bisikletli kutlama AK Partili gençlerden bisikletli kutlama
Son testleri başarıyla geçmişti! Tam 36 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip Son testleri başarıyla geçmişti! Tam 36 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip
Cahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnede duygu dolu anlar yaşadı Cahit Berkay ile Hayko Cepkin aynı sahnede duygu dolu anlar yaşadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:50:47 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:53:42

İstanbul Tarlabaşı'nda beynelmilel bayram buluşması gerçekleşti

Farklı ülkelerden gelerek İstanbul'a yerleşen yabancılar, Tarlabaşı Dayanışma Topluluğunca Çukur Mahallesi'nde organize edilen bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi.

Öğle saatlerinde Çukur Mahallesi, Tirşe Sokak'ta bir araya gelen yabancılara, pilav, baklava, ayran ve kurban etinden yapılan kavurma ikram edildi. Davetliler, sokağın ortasına serilen kilimlerin etrafında oturarak yemek yedi. Etkinliğe, Afrika ve Asya ülkelerinden çok sayıda yabancı ilgi gösterdi. 

Tarlabaşı Dayanışma Topluluğu Sözcüsü Kadir Bal, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, "Bugünkü etkinliğimizin amacı, Kurban Bayramını önemiyle birlikte idrak etmek. Tarlabaşı'nda ve İstanbul'da mülteci kardeşlerimiz, göçmen arkadaşlarımız, sığınmacı dostlarımız, Türk olan ya da olmayan birçok insanla temas halindeyiz. İrtibat halinde olduğumuz evsiz insanlar, hasta mülteci arkadaşlarımız var. Bu bayram vesilesiyle amacımız biraz da dertleşmek. Birbirlerimizin sıkıntılarına çözümler üreterek dayanışma halinde olan bir topluluğuz. Ailesi olmayanlarla birlikte burada bir aile ortamı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Irk, din fark etmeksizin davetimiz tüm insanlara açık"

Kurban Bayramı etkinliği ile bu yıl 7. organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Bal, "Davetlerimiz ırk, din, ideoloji fark etmeksizin tanımasak da bizden haberi olan ve buraya gelmek isteyen tüm insanlara açık. Aramızda Hristiyan, Yahudi, Müslüman ya da farklı dinlerden olan insanlar var. Bizim için önemli olan bu dayanışma ağının içinde olmaları." diye konuştu.

Bayramlaşma etkinliğine katılan Ganalı Tom Asare, Hristiyan olduğunu, 5 yıldır Tarlabaşı'nda yaşadığını söyledi. Kurban Bayramı etkinliği kapsamında düzenlenen yemek organizasyonundan memnun olduğunu anlatan Asare, "Böyle bir ortamda çok mutluyum. İnsanlar yemeklerini paylaşıyor çünkü bu samimiyet ve arkadaşlık için çok önemli. Buradaki komşularımızla bir araya geliyoruz, onları daha önceden de tanıyorduk." ifadelerini kullandı.

Gambiyalı Ebubekir Ngum da "2013 yılından itibaren İstanbul'da yaşıyorum. Çok güzel insanlar var burada, sohbet ediyoruz. Bugünkü etkinlik çok güzel. İnşallah bu tarz etkinlikler devam eder. Herkese çok teşekkür ediyoruz ve herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

(AA)

Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ