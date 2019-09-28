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28 Eylül 2019 Cumartesi 18:15:09 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 18:19:53

İstanbul son dakika deprem haberleri: Artçı sarsıntılar peş peşe devam ediyor

İstanbul son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Artçı sarsıntıların yaşandığı İstanbul'da 14.03'te 3.8, 17.28'de ise 3 büyüklüğünde depremin olduğu belirtildi.

İstanbul'un güneyindeki fay hattında hareketlilik sürüyor, bugün yine arka arkaya depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde sarsıntı olduğunu duyurdu.

Bölgede hissedilen depremin merkez üssü, Silivri'ye 21.45 kilometre uzaklıkta. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 12.23 kilometre.

Saatler 17.03 gösterdiğinde bölge bir kez daha sallandı, bu kez depremin büyüklüğü 3'tü.

Öte yandan İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.

AA

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