27 Ocak 2020 Pazartesi 12:51:57 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 14:20:40
İstanbul Şile açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Son dakika!.. İstanbul Şile açıklarında 5.5 derinliğinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika!.. İstanbul Şile açıklarında 5.5 derinlikte 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
İstanbul Şile'de saat 12.33'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğinin 5.5 kilometre olduğunu açıkladı.
(İHA)
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