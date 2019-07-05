İstanbul plajlarına tam not

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, kentin halka açık plajlarının halk sağlığına uygun olup olmadığını araştırdı. Bu kapsamda yüzme alanlarında yapılan analizler sonucu kentin 81 plajında da vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girebileceği belirlendi.

10’U MÜKEMMEL 60’I İYİ

Denizden tek kullanımlık steril kaplara alınan deniz suyu örnekleri, Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda mikrobiyolojik incelemeden geçirildi. 3 gün boyunca takip edilen analiz sonuçlarına göre, kentteki “A” sınıfı 10 plaj “mükemmel”, “B” sınıfı 60 plaj “iyi”, “C” sınıfı 11 plaj ise “kötü” olarak derecelendirilirken, bu plajların tümünde denize girilebileceği bildirildi.

15 GÜNDE BİR İNCELENİYOR

Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, her yıl plajların açılmasına bu analizlerin sonucuna göre karar verdiklerini belirterek ‘’ 81 plaj içinde yüzmeye engel bir plajımız yok. Halkımız bu plajları rahatlıkla kullanabilir. Mikrobiyolojik kirlilik yok.” diye konuştu. 15 günde bir deniz suyundan numuneler alındığını belirten Özyurt “Avrupa Birliği standartları doğrultusunda yürütülen bilimsel çalışmalar, yıllık duruma göre değerlendiriliyor” dedi.

3 KEZ C ÇIKARSA KAPATILIR

Hüseyin Özyurt şöyle devam etti: Yüzme alanlarında 'A', 'B' ve 'C' sınıfı değerlendirmesi yapılıyor. 3 yıl üst üste C sınıfı ilan edilen yüzme alanı kullanıma kapatılır. 3 yıl üst üste A ya da B sınıfı çıkması durumunda tekrar yüzmeye açılır.

YÜZME ALANI DEĞİLSE GİRMEYİN

Plajlar, cankurtaran gibi halk ve can sağlığı açısından önemli durumlar göz önüne alınarak belirleniyor. Kumu ve suyu temiz oluyor. Uzmanlar, bu alanlar dışındaki yerlerde , boğulmalar, sakatlanmalar meydana gelebileceği için vatandaşları belirlenen 81 plaj dışındaki hiçbir yerde denize girmemeleri konusunda uyarıyor.