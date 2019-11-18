İstanbul Pendik'te 3 kişiyi silahla vurarak öldüren saldırgan katliama böyle gelmiş
İstanbul Pendik'te 3 kişiyi silahla vurarak öldüren saldırganın olay yerine gelişiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Güllübağlar Mahallesi, Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait marketi cumartesi günü sabah saatlerinde basan Ahmet Önal, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Marketteki Rabia Yılmaz'ı öldürdükten sonra marketin üst katında bulunan eve çıkarak Ahmet Yılmaz'ı ve Orhan Yılmaz'ı öldürdü. Saldırgan Ahmet Önal, öldürdüğü kişilerin yakınları tarafından linç edilmek istendi.
OLAY YERİNE GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Tutuklanan saldırganın olay yerine gelişiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Siyah bir araçla marketin önüne gelen saldırgan daha sonra elindeki pompalı tüfekle markete giriyor. Kısa süre sonra çıkan saldırgan binaya yöneliyor.
(DHA)
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