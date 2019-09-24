İstanbul onların istilası altında! Böyle asker uğurlaması mı olur!

İstanbul Kağıthane Çeliktepe ve Sanayi Mahallesi’nde toplanan bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak tamamı hoparlörden oluşan bir araçla semtte yüksek sesli müzik açan şehir magandaları, asker arkadaşlarını havaya fırlattıktan sonra eğlenmeye başladı.

POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Grup, bir süre sonra araçlarına binerek konvoy halinde yola çıktı. Araçtakiler camlardan sarkarak trafikte motosikletle patinaj çekerken, magandalardan biri de yolu trafiğe kesti. Maganda, eline aldığı pompalı tüfekle binaların arasında defalarca havaya ateş açtı. Bir süre daha dörtlü sinyallerini yakarak yüksek gürültülü müziklerle sokak ve caddelerde konvoy halinde dolaşan grup, Megakent'in göbeğindeki bir alana girdi. Magandalar biri burada kargo aracıyla, diğeri de hafif ticari bir araçla drift yaptı. Gruptakilerden biri de araçla patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

DRİFT, PATİNAJ, ABART EGZOZ VE HAVAİ FİŞEKLERLE TERÖR ESTİRDİLER

Bahçelievler’de yine geçtiğimiz cumartesi günü, aynı saatlerde Yenibosna’da toplanan bir grup şehir magandası, yüksek gürültülü müziklerle açarak binlerce vatandaşın yaşadığı cadde ve sokaklarda konvoy halinde gezdi. Magandalar, vatandaşlara verdikleri rahatsızlık yetmiyormuş gibi bir de caddenin ortasında yanlama yaptı. Konvoylarını tamamlayan şahıslar, ellerinde meşalelerle caddenin ortasında müzik eşliğinde eğlendi. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında defalarca havai fişek attı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar, tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.