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22 Ocak 2020 Çarşamba 09:33:02 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:34:31

İstanbul Mobilya Fuarı 2020 nerede, nasıl gidilir? İstanbul Mobilya Fuarı'na servis var mı?

İstanbul Mobilya Fuarı 2020 nerede, nasıl gidilir? İstanbul Mobilya Fuarı'na servis var mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde 16’ıncı kez kapılarını açtı. Ziyaretçiler fuarın hangi tarihler arasında açık olduğunu ve fuara ulaşımın nasıl olduğunu öğrenmek istiyor. 150 bin metrekare alanda 750'den fazla katılımcıyı, dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturacak olan fuar ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor...

İstanbul Mobilya Fuarı 2020 başladı. Fuara katılmak isteyen ziyaretçiler "İstanbul Mobilya Fuarı 2020 nerede, nasıl gidilir? İstanbul Mobilya Fuarı'na servis var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Türkiye mobilya sektörünün küresel pazarlara açılan vitrini olan CNR IMOB, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile düzenleniyor. İstanbul Mobilya Fuarı 2020 ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

İSTANBUL MOBİLYA FUARI NE ZAMAN BİTİYOR?
 
CNR İstanbul Mobilya Fuarı, 21-26 Ocak 2020 tarihleri arasında açık olacak.

İSTANBUL MOBİLYA FUARI 2020 NEREDE?

2020 İstanbul Mobilya Fuarı, CNR EXPO'da gerçekleşiyor. 150 bin metrekare alanda 750'den fazla katılımcıyı, dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturacak olan  fuar,  en zarif ev mobilyalarından, iç mekan tasarımlarına ve global mobilya trendlerine kadar bir çok ürüne ev sahipliği yapıyor.

İSTANBUL MOBİLYA FUARI'NA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı’nın yanında olması sayesinde, dış ülkelerden ve Türkiye’nin diğer illerinden gelen ziyaretçi, katılımcı ve konuklar İstanbul’un yoğun trafiğine girmeden CNR EXPO’ya iki dakikada ulaşabiliyor. Alternatif arterler E5, TEM Otoyolu ve Sahil Yolu’nun kesişme noktasında olan CNR EXPO’nun sahip olduğu konum avantajı bununla da bitmiyor. Marmaray, Bakırköy ve Yenikapı Deniz Otobüsü İskeleleri’ne olan yakınlık da ayrı bir avantaj.

Şehir merkezi ve havalimanına rahat ve hızlı bağlantı sağlayan metro, metrobüs, marmaray ve ido hatları fuarlara yüzbinlerce kişinin hızla ve en kolay biçimde ulaşmasını sağlıyor.

İSTANBUL MOBİLYA FUARI SERVİS VAR MI?

CNR İMOB – 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na gelen misafirlerimiz için İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve CNR Expo Fuar Merkezi arasında ücretsiz servis hizmeti sağlanacaktır.

İSTANBUL MOBİLYA FUARI HAKKINDA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mobilya sektörünün önemli oyuncularına geniş kapsamlı bir ticaret pazarı sunmaya hazırlanan CNR IMOB Fuarı,  İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve BAE dahil olmak üzere 130 ülkeden tedarik heyetleri, ziyaretçiler ve VIP heyetlerini ağırlıyor

Fuarda kurulacak özel B2B alanında, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Avrupa'dan 300'ün üzerinde firma ile Türk mobilya üreticileri bir araya geliyor

Kontrat Mobilya Ülke Sunumları

Profesyonel alıcılara sadece ürün değil bir yaşam tarzı da sunan CNR IMOB Fuarı’nda bu yıl,  Suudi Arabistan, Katar ve Kazakistan gibi farklı ülkelerden pek çok şirket “Kontrat Mobilya” başlığı altında projelerini sunacaklar.

Ticari tesisler, oteller, hastaneler ve konut projeleri için tasarlanan ve üretilen mobilyaları kapsayan “Kontrat Mobilyaları” Türk mobilya sektörüne ayrı bakış açısı kazandıracak.

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