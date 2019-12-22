İstanbul Maltepe'de otomobili kurşun yağmuruna tuttular: 1 ölü, 1 yaralı var

İstanbul Maltepe'de, Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında, bir otomobilde bulunan şüpheliler, cadde üzerinde ilerleyen otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi. Kurşun yağmuruna tutulan otomobildeki Orhan Kılıç ve Okan Aktürk ağır yaralandı.



BİRİ ÖLDÜ, ÖTEKİNİN DURUMU CİDDİ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Orhan Kılıç'ı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne, Okan Aktürk'ü de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aktürk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇMIŞLAR

Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçerken olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, otomobilin içerisinde ve çevresinde uzun süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesi sonucu, kişilerin ateş ettikleri silahın av tüfeği olduğu belirlendi.

ESKİ ARKADAŞLARI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Olayı gerçekleştiren kişilerin, yaralıların husumetli oldukları eski arkadaşları oldukları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.