21 Aralık 2019 Cumartesi 22:36:13 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 22:39:25
İstanbul Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı
İstanbul Maltepe'de seyir halindeki bir araç, başka bir araç içindeki kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda iki kişi ağır yaralanırken, olay yerine özel harekat polisleri sevkedildi.
İstanbul Maltepe'de hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
DHA
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