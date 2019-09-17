17 Eylül 2019 Salı 14:27:14 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 14:27:46
İstanbul Maltepe'de bir kadın eski eşini bıçakladı!
Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı. Kadın gözaltına alırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
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