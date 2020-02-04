04 Şubat 2020 Salı 07:43:07 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 08:05:41
İstanbul Kartal'da halk otobüsü durağa daldı! Ağır yaralılar var
İstanbul güne kaza haberiyle uyandı. Kartal Sahilyolu'nda Kadıköy istikametine doğru hareket eden iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
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