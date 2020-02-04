İstanbul Kartal'da halk otobüsü durağa daldı! Ağır yaralılar var

Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.











