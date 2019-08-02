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02 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 00:09:58

İstanbul İzmir 210 dakika

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda sona gelindi. İki kent arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate indirecek  yolun tamamlanan 192 km’lik son kısmı da, 4 Ağustos’ta hizmete girecek. 

Yapımına 2010 yılında başlanan ve tamamlandığında, Marmara Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak önemli ulaşım akslarından İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Projenin en büyük ayağını oluşturan ve 2016 yılında hizmete alınan Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre, seyahat süresini 1.5 saat kısalttı. 

İKİ KENT ARASI 404 KM 

Daha önce 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere, hizmete açılan projenin, Bursa Batı-Balıkesir Kuzey kavşakları arasındaki 183 kilometrelik ana gövdesiyle, Balıkesir Batı Kavşağı-Akhisar Kavşağı arası 9 kilometrelik bağlantı yolu da ise 4 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Normal şartlarda İstanbul-İzmir arası 8.5 saatte kat edilen mesafe yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu’nun tamamlanmasıyla 3.5 saatte düşecek.

YAKIT VE ZAMAN TASARRUFU

Otoyol kullanıcılara, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Ülke ekonomisine de katkıda bulunacak güzergahta, özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin, yurtiçi ve dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak. Ayrıca projenin yaklaşan Kurban Bayramı’ndan önce tamamlanması vatandaşlara alternatif güzergah sunacak. 

ÜCRETLER NE KADAR

Proje kapsamında, daha önce açılışı yapılan Balıkesir kuzey ve batı kavşaklarıyla Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahının ücretlendirme tarifeleri belli oldu. İzmir Akhisar ( 83 km ) arası birinci sınıf araçlardan 38, beşinci sınıf araçlardan 120 TL ücret alınacak. AKS aralığı 3.20 metreden küçük 2 akslı araçların tabi olduğu Sınıf 1 için; 38 TL AKS aralığı 3.20 metre ve 3.20 metreden büyük UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü 2 AKS'lı araçların tabi olduğu sınıf 2 için; 60TL, 3 AKS'lı her türlü araçların tabi olduğu Sınıf 3 için; 72 TL, 4 AKS'lı her türlü araçların bulunduğu Sınıf 4 için; 95 TL, 5 AKS'lı her türlü araçların bulunduğu Sınıf 5 için; 120 TL, Motosikletlerin tabi olduğu Sınıf 6 için; 26 TL alınacak. Yeni açılması planlanan 192 kilometrelik mesafenin ücretlendirme tarifesi ise henüz belirlenmedi.

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