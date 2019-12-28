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28 Aralık 2019 Cumartesi 11:42:26 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:43:19

İstanbul Havalimanı'nda sigarayı bırakan polisler altınla ödüllendirildi

İstanbul Havalimanı'ndaki Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne katılarak sigarayı bırakan polisler, Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü, geçen ay, uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu'nun verdiği eğitimin ardından sigarayı bırakan 3 polis memuruna, törenle Cumhuriyet altını takdim etti.

Engin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla başlanan eğitimler sayesinde bazı polislerin sigarayı bırakmasından mutlu olduklarını söyledi.

Sigarayı bırakanlara ödül verileceğini eğitim toplantısında dile getirdiğini anımsatan Engin, "Sigarayı bırakan memurlarımız hayata merhaba dedi. Ömrüne ve kesesine bereket geldi. Biz de sözümüzün arkasında durarak, kendilerine Cumhuriyet altınını veriyoruz. Kendilerini tebrik ederim." dedi.

Törende, İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiyalı bir yolcuya sefere yetişmesi için yardımcı olan pasaport görevlisi Eyüp Avcı'ya da altın takdim edildiğini dile getiren Engin, örnek davranışları ödüllendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Engin, yolcunun sorununu en kısa sürede ve özveriyle çözen, yolcuyu uçağına kadar refakat eden Avcı için Kolombiya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından özel teşekkür mektubu yazıldığını anlatarak, "Bu güzel davranışların devamı da gelecektir. Gelen tüm yolcuların sorunlarına eğilen, değer veren, onları uçağa kadar götürüp ülkeden en güzel şekilde ayrılmasına sağlayan arkadaşlarımızı da ödüllendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Avcı ise konsolosluktan aldığı teşekkür yazısının kendisini çok mutlu ettiğini, takdim edilen ödülü tüm mesai arkadaşları adına aldığını kaydetti. Yolcuların pasaport işlemlerini en hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getiren Avcı, görevini yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Verilen ödül, bize örnek bir hediye oldu."

Sigarayı bırakan polislerden İlhami Memur, 10 yıldan bu yana kullandığı sigarayı eğitimlerden elde ettiği bilinçle bıraktığını aktardı.

Memur, bir serüveni geride bırakarak, yeni bir hayata başladığını kaydederek, "Verilen ödül, bize örnek bir hediye oldu. Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin'e teşekkürlerimi iletiyorum. Polis olarak vatandaşa örnek olmak amacıyla bu etkinlikler planlanmıştı. Bu bilinci eğitimlerdeki uzmanlar bize çok iyi bir şekilde aktardı. Böylece karar verdim ve sigaradan kurtuldum. Yepyeni ve güzel bir hayata başladım." ifadelerini kullandı.

(AA)

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