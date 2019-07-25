İstanbul Fatih'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Mimar Kemalettin Mahallesi Soğan Ağa Cami Sokak'ta Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar (32) ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu iki kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Aouchar bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aouchar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA