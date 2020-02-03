03 Şubat 2020 Pazartesi 16:58:28 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 17:14:34
İstanbul E-5 İncirli mevkiinde korkunç yangın! Trafik durdu
İstanbul E-5 İncirli mevkiinde meydana gelen araç yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İ
E-5 karayolu İncirli mevkiinde seyir halinde bulunan bir araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Bu sırada trafik neredeyse durma noktasına geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT