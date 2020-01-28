  • Bist 100
    120918
  • Dolar
    5,9388
  • Euro
    6,5454
  • Altın
    302,4480
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?
İşte tamamı gönüllü erkek meslektaşlarını aratmayan Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları! İşte tamamı gönüllü erkek meslektaşlarını aratmayan Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları!
İstanbul’da yol kenarında başıboş gezen 3 at otomobilin çarpması sonucu telef oldu İstanbul’da yol kenarında başıboş gezen 3 at otomobilin çarpması sonucu telef oldu
Rus ordusu, ABD'nin Almanya'daki askeri tesisini denetleyecek Rus ordusu, ABD'nin Almanya'daki askeri tesisini denetleyecek
Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika temeli mayısta atılacak Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika temeli mayısta atılacak
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Fed toplantısı ne zaman?
Milli İHA'larımız depremden sadece 25 dakika sonra görüntü aktardı Milli İHA'larımız depremden sadece 25 dakika sonra görüntü aktardı
Filistin'den Arap ve İslam ülkelerine çağrı: ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planının açıklanacağı merasime gitmeyin Filistin'den Arap ve İslam ülkelerine çağrı: ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planının açıklanacağı merasime gitmeyin
Esra Erol ile Türk Kızılayı depremzedeler için el ele verdi! Sadece 20 dakikada Esra Erol ile Türk Kızılayı depremzedeler için el ele verdi! Sadece 20 dakikada
Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırı için uyardı: Ülke için kötü sonuçları olacaktır Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırı için uyardı: Ülke için kötü sonuçları olacaktır
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisine ilk yorum: Çok küçük Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisine ilk yorum: Çok küçük
TSK'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı TSK'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı
Milli İHA'lar Elazığ'daki depremden 25 dakika sonra görüntü aktardı Milli İHA'lar Elazığ'daki depremden 25 dakika sonra görüntü aktardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'koronavirüs' itirafı: Hata yaptık Dünya Sağlık Örgütü'nden 'koronavirüs' itirafı: Hata yaptık
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına saka kuşu kaçırmak isterken yakalanan yolcunun cezası belli oldu
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi burada BİM'e bugün neler geliyor? BİM 28 Ocak aktüel ürünleri listesi burada
Başkan Erdoğan'dan hemen sonra bölgeye gitti Başkan Erdoğan'dan hemen sonra bölgeye gitti
Gri Liste'de aranan kadın terörist, Uzman Çavuş Avcı’nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı Gri Liste'de aranan kadın terörist, Uzman Çavuş Avcı’nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Suriyeli Mahmud’a vatandaşlık verileceğini açıklamıştı: Bunu yaparken ödül almayı düşünmedim ama çok sevindim Başkan Erdoğan, Suriyeli Mahmud’a vatandaşlık verileceğini açıklamıştı: Bunu yaparken ödül almayı düşünmedim ama çok sevindim
Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi
Körfez'de Doğu Akdeniz rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar Körfez'de Doğu Akdeniz rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar
İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı
İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı İstanbul'da yol kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ocak 2020 Salı 10:31:25 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 10:34:59

İstanbul’da yol kenarında başıboş gezen 3 at otomobilin çarpması sonucu telef oldu

İstanbul’da Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarpı. Atlardan birisi çarpan aracın ön camından içeri girdi.

Kaza saat 06.30’da Silivri İlçesi E-5 Kumburgaz-Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarpı. Çarpmanın şiddeti ile savrulana atlar olay yerinde telef oldu.


Atlardan birisi ise aracın ön camını kırarak içeri girdi. Araç sürüsü Fikrettin Mermer ise kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı. Kaza nedeni ile trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ