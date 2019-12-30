İstanbul’da şiddetli fırtına nediyle ağaç otomobilin üzerinde devrildi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde şiddetli fırtına, ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu.
Ümraniye’de şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, ağaç itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.
Ümraniye Site Mahallesi Atay Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Ağaç, yol kenarında park halinde olan bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi, olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Ağaç, olay yerine gelen itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.
İHA
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