İstanbul’da koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldırı

  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4510
  • Euro
    7,1898
  • Altın
    338,0610
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor
İngiltere'de ölenlerin sayısı hızla artıyor İngiltere'de ölenlerin sayısı hızla artıyor
Afganistan'da EYP saldırısında bir çocuk öldü Afganistan'da EYP saldırısında bir çocuk öldü
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 209’uncu gününde HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 209’uncu gününde
İtalya koronavirüs vakalarında 10 gün içinde düşüş bekliyor İtalya koronavirüs vakalarında 10 gün içinde düşüş bekliyor
Ağıla giren sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti Ağıla giren sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti
Polis dişleyen HDP'li Remziye Tosun Diyarbakır sokaklarında halkı kışkırtmaya çalıştı Polis dişleyen HDP'li Remziye Tosun Diyarbakır sokaklarında halkı kışkırtmaya çalıştı
Adliye personeli kansere yenik düştü Adliye personeli kansere yenik düştü
Koronavirüs Diyarbakır sokaklarında! HDP'li Remziye Tosun devlete megafonla iftira attı Koronavirüs Diyarbakır sokaklarında! HDP'li Remziye Tosun devlete megafonla iftira attı
Terör örgütü ASALA'nın eski avukatı Deveciyan koronavirüsten öldü Terör örgütü ASALA'nın eski avukatı Deveciyan koronavirüsten öldü
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Orda bir köy var uzakta, o köy koronavirüs karantinası altında! Orda bir köy var uzakta, o köy koronavirüs karantinası altında!
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk daha hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk daha hayatını kaybetti
İstanbul'da 'izin belgesiz şehirler arası taşımacılık' yapan otobüs şoförüne ceza kesildi İstanbul'da 'izin belgesiz şehirler arası taşımacılık' yapan otobüs şoförüne ceza kesildi
İstanbul'un ardından Ankara'da da çocuklar market ve pazar yerlerine giremeyecek İstanbul'un ardından Ankara'da da çocuklar market ve pazar yerlerine giremeyecek
Bakım aylıklarında süre uzatıldı Bakım aylıklarında süre uzatıldı
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldırı İstanbul’da koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldırı
Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı
İletişim uzmanı, virüsün en çok sevdiği kelimeleri açıkladı İletişim uzmanı, virüsün en çok sevdiği kelimeleri açıkladı
Domates ihracatında harika artış 'Türkiye'ye güven' sayesinde gerçekleşti Domates ihracatında harika artış 'Türkiye'ye güven' sayesinde gerçekleşti
Cristiano Ronaldo'dan tüm dünyaya aile fotoğraflı 'evde kal' çağrısı Cristiano Ronaldo'dan tüm dünyaya aile fotoğraflı 'evde kal' çağrısı
Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü
MEB, YKS ve LGS'de çıkacak soruların konu dağılımını duyuracak MEB, YKS ve LGS'de çıkacak soruların konu dağılımını duyuracak
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten can verenlerin sayısı dehşet verdi İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten can verenlerin sayısı dehşet verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Mart 2020 Pazar 14:26:40 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 14:33:07

İstanbul’da koronavirüs vakasına giden 112 ekibine saldırı

Koronavirüs şüphelisi hastayı almaya giden ambulans, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı. Ambulansın camları kırıldı.

İstanbul’da gece geç saatlerde koronavirüs ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü, bir kişi tarafından kesildi.  Arabasından inerek, “Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza.” diye ardı arkasına sorular soran şahsa 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermedi.

Bunun üzerine hızını alamayan şahıs önce ambulansı yumruklamaya başladı.

KALDIRIM TAŞIYLA CAMLARI KIRDI

Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü, bir süre sonra aynı şahıs tarafından araç ile tekrar kesildi. Bu kez şahıs eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu. Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

FEDAKAR SAĞLIK GÖREVLİSİ PAYLAŞTI

Yaşanan tüm bu dehşet anlarını ise Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ''Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın.'' ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşadıkları dehşet verici anları anlatan Durmaz, kendilerine saldıran şahsın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA ARADI

 

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanı'dır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.



 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER