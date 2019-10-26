  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Özge Özpirinçci: Arkadaşlarım arasında 'cimri' diye bilinirim Özge Özpirinçci: Arkadaşlarım arasında 'cimri' diye bilinirim
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip
Kötü günler geride kaldı... Beren Saat'in olay dansı! Kötü günler geride kaldı... Beren Saat'in olay dansı!
Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu (İzmir'in Kızları) Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu (İzmir'in Kızları)
Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun' Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun'
Adıyaman'daki vurulan 2 kadının şüpheli ölümü: 6 şüpheli gözaltında Adıyaman'daki vurulan 2 kadının şüpheli ölümü: 6 şüpheli gözaltında
İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi
Münbiç'ten Azez'e bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı Münbiç'ten Azez'e bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı
Anne ve 12 yaşındaki oğlu bombalayamadan yakalandı Anne ve 12 yaşındaki oğlu bombalayamadan yakalandı
Ali Koç müjdeli haberi resmen duyurdu Ali Koç müjdeli haberi resmen duyurdu
Türk polisinden alkışlanacak hareket! Engelli vatandaşımıza siper oldular Türk polisinden alkışlanacak hareket! Engelli vatandaşımıza siper oldular
Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu
Lüks villadan 200 bin TL çaldı Lüks villadan 200 bin TL çaldı
2 kadının sır ölümü! 6 kişi gözaltına alındı 2 kadının sır ölümü! 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da hırsızlar lüks villadan 200 bin TL çaldı İstanbul’da hırsızlar lüks villadan 200 bin TL çaldı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 895,6 gram skunk ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 895,6 gram skunk ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı
Yasemin Allen'ın sevgilisine hayranlarından onay çıkmadı! Yasemin Allen'ın sevgilisine hayranlarından onay çıkmadı!
AK Parti: Masada yıllardır kurulan planları 10 günde çöpe attık AK Parti: Masada yıllardır kurulan planları 10 günde çöpe attık
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
ABD ordusu Suriye'ye takviye güç gönderdi ABD ordusu Suriye'ye takviye güç gönderdi
Putin Güvenlik Konseyini acil topladı Putin Güvenlik Konseyini acil topladı
Yeğenini kürekle öldürdü! Yeğenini kürekle öldürdü!
İstanbul trafiğine derbi düzenlemesi İstanbul trafiğine derbi düzenlemesi
Çukurca'daki 4 asırlık taş evlerin restorasyonu sürüyor Çukurca'daki 4 asırlık taş evlerin restorasyonu sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:07:03 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:54:17

İstanbul’da hırsızlar lüks villadan 200 bin TL çaldı

Üsküdar ve Beşiktaş’ta girdiği evlerden toplamda 300 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Üsküdar’da lüks villada yaşanan 200 bin TL’lik ziynet eşyası hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 22 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş Bebek Mahallesindeki bir evden bir adet cep telefonu, 2 bin 200 Dolar, 180 Avro, 320 TL ve değeri 100 bin TL’ye yakın ziynet eşyası çalınması ile 17 Haziran Pazartesi günü Üsküdar Kandilli Mahallesinde bulunan bir villadan 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, kimliği belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, olayların şüphelisi olduğu belirlenen Osman O. (40), 13 Ekim Pazar günü kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin evden hırsızlık suçundan emniyette 6 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin villaya girmek için tüm kapıları tek tek kontrol ettiği, içeri girip hırsızlığı yaptıktan sonra villadan ayrıldığı ve sokaktaki güvenlik kameralarına yakalanmamak için eliyle suratını kapatmaya çalıştığı görüldü.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ