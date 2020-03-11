İstanbul’da bu sabah! Vatandaşlar böyle görüntülendi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de de corona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından bu sabah Taksim’de çekilen görüntüler dikkat çekti. Vatandaşların maske taktıkları görüldü.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ’Corona virüs’ vakasını açıklamasının ardından vatandaşlar önlemleri arttırdı. İstanbul’un insan yoğunluğunun fazla olduğu Taksim Meydanı’nda vatandaşların maske taktıkları görüldü.
Ankara’da açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ’Corona virüs’ vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından vatandaşlarda kendi önlemlerini aldı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlarda maske takarak virüsten korunmak için tedbir aldı.
HERKES KENDİ TEDBİRİNİ ALMALI
Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş," Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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