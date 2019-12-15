İstanbul Boğazı'nın ağır misafirleri

Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na, ilk olarak Hong Kong bayraklı 300 metre uzunluğunda ve 43 metre genişliğindeki ‘Maersk Kıthıra’ adlı konteyner gemisi girdi.

GEÇİŞ SAATLER SÜRDÜ

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan konteyner gemisi Avcılar Ambarlı limanına yük boşaltmak için Marmara denizinde yol aldı. Ardından 300 metre uzunluğunda 49 metre genişliğinde Liberya bayraklı devasa konteyner gemisi ’CMA CGM Congo’ giriş yaptı. Boğaz trafiğini 2 saat boyunca durdurarak geçişini tamamlayan dev gemi, Yunanistan’a gitmek için Marmara Denizi’ne açıldı. Gemilerin, köprülerin altından geçtiği anlar, yürekleri ağza getirdi.

UZUN SÜRE İZLEDİLER

O esnada sahilde bulunan vatandaşlardan bazısı gemileri uzun süre izlerken, bazıları da fotoğrafını çekti. İstanbul’a gezmek için geldiğini söyleyen bir kişi, “Böyle büyük bir gemiyle ilk defa karşılaşıyorum. Köprüye çarpacak sandım” dedi.