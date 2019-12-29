29 Aralık 2019 Pazar 10:41:56 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 10:59:10
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın eşini silahla vurarak öldürdü
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın teslim oldu.
Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kocayla karşılaştı. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Polis kadını gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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