10 Ocak 2020 Cuma 14:25:06 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 14:27:56
İstanbul, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı
İstanbul'un merkezi Beşiktaş'ta iş makinası üst geçide çarptı. Üst geçitte hasar meydana gelirken trafikte hasar meydana geldi. Olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü ise gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Elezağı'da 240 küçükbaş hayvan 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu: Köy karantina altında
- 2 ay önce çekilen video yürek burktu! 'Aklına gelen başına geldi'
- TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Fren de işe yaramadı, otobüsün altında metrelerce sürüklendiler!
- ABD'li hırsız girdiği restoranda önce karnını doyurdu sonra uykuya daldı
- Yünlügelini dünya literatürüne girdi: Sadece Denizli'de var