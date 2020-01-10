İstanbul Başakşehir’de korkutan yangın: Okul tahliye edildi
Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki iş yerinde çıkan yangın nedeniyle okul tahliye edildi
AA'nın geçtiği habere göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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- İstanbul Başakşehir’de korkutan yangın: Okul tahliye edildi