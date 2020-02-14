14 Şubat 2020 Cuma 14:56:42 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 15:02:48
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan olup olmadığı bilinmiyor. Binanın 7 katlı olduğu öğrenildi.
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- İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
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