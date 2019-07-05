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05 Temmuz 2019 Cuma 11:36:18 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:37:57

İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? 5 Temmuz il il cuma namazı vakitleri!

İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 5 Temmuz il il cuma namazı vakitleri araştırması yapılıyor. Müslümanlar için büyük önem teşkil eden cuma namazı vakitleri internet üzerinden bakılıyor. Cuma namazına gidecek olanlar namazın kaçta başlayacağını bilmek istiyorlar. Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır . 5 Temmuz il il cuma namazı vakitleri ve cuma namazının hükmü hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık...

İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı bugün çok fazla araştırılıyor. 5 Temmuz il il cuma namazı vakitleri merak ediliyor. Müslümanlar için ayrı bir yere sahip olan cuma namazı hakkında internet araştırmaları yoğun bir şekilde yapılıyor.  Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. 5 Temmuz il il cuma namazı saatleri ve cuma namazı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte cuma namazına dair tüm detaylar... 

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 
İstanbul: 13:14
Ankara: 12:58
İzmir: 13:21

5 TEMMUZ İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ!
İstanbul: 13:14
Ankara: 12:58
İzmir: 13:21
Bursa: 13:14
Edirne: 13:24
Eskişehir: 13:08
Samsun: 12:45
Trabzon: 12:31
Gaziantep: 12:40

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA`NIN HÜKMÜ NEDİR?
"Ey îman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah`ın zikrine (namaza ve hutbe dinlemeye) gidin. Alış - verişi bırakın. Böyle hareket etmeniz, sizin için daha hayırlıdır..." Resûl-i Ekrem (asm) îrad ettikleri bir hutbelerinde, bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır:

"Biliniz ki, Allah Teâlâ Cumayı bu makamda, bu senenin bu ayında, bu günde farz kıldı. Bu farziyet, kıyâmete kadar sürecektir. Kim onu inkârından veya küçümseyerek, ben hayatta iken ve vefatımdan sonra terkederse, Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin. İşlerinde de feyiz ve bereketi kaldırsın. Dikkat ediniz. O kimse tevbe edinceye kadar onun ne namazı, ne zekâtı, ne haccı, ne orucu, hiçbir hayır ve hasenatı kabûl edilmez." Bir hadîs-i şerîf`te de şöyle buyrulur:

"Cuma namazına gelmeyen kimseyi melekler `Eyvah, ne oldu, neden geri kaldı?` diye birbirlerine sorarlar. Sonra:

`Allahım, eğer fakirliğinden gelemiyorsa sen ona helâl mal ver. Hastalığından gelemediyse şifa ver. Oyun ve eğlenceye kapıldıysa, ona ibâdetin zevkini tattır...` diye dua ederler." Cumayı terketmenin uhrevî ceza ve mânevî zararına ise, Resûlüllah Efendimiz şu şekilde temas etmişlerdir:

"Kim özürsüz olarak ve ciddiye almayarak üç cumayı terkederse, Allah onun kalbini mühürler. Allah kimin kalbini mühürlerse, onu cehennemin en alt tabakasına koyar."

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